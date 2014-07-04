Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат Європи з гірського бігу

Тренерська рада Федерації легкої атлетики України оприлюднила склад команди на чемпіонат Європи з гірського бігу.

Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ. Українська команда вирушить на змагання у складі восьми атлетів. В команді будуть присутні: Ірина Бойко, Яна Нагорна, Оксана Угринчук, Катерина Шабаркіна, Петро Михальчук, Володимир Молінський, Костянтин Пишняк та Олексій Погорелий. Чемпіонат Європи відбудеться у французькому місті Гап 12 липня.​

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