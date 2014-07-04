Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат Європи з гірського бігу
15:25, 04 липня 2014Спорт
0
Тренерська рада Федерації легкої атлетики України оприлюднила склад команди на чемпіонат Європи з гірського бігу.
Восемь украинцев примут участие в чемпионате Европы / european-athletics.org
Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.
Українська команда вирушить на змагання у складі восьми атлетів.
В команді будуть присутні: Ірина Бойко, Яна Нагорна, Оксана Угринчук, Катерина Шабаркіна, Петро Михальчук, Володимир Молінський, Костянтин Пишняк та Олексій Погорелий.
Чемпіонат Європи відбудеться у французькому місті Гап 12 липня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter