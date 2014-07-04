Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат Європи з гірського бігу

15:25, 04 липня 2014
Спорт
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Тренерська рада Федерації легкої атлетики України оприлюднила склад команди на чемпіонат Європи з гірського бігу.

Восемь украинцев примут участие в чемпионате Европы / european-athletics.org

Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Українська команда вирушить на змагання у складі восьми атлетів.

В команді будуть присутні: Ірина Бойко, Яна Нагорна, Оксана Угринчук, Катерина Шабаркіна, Петро Михальчук, Володимир Молінський, Костянтин Пишняк та Олексій Погорелий.

Чемпіонат Європи відбудеться у французькому місті Гап 12 липня.​

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