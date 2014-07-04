Українські стрибуни оформили переможний дубль на етапі "Діамантової ліги"

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Обидва атлети подолали планку на висоті 2,40 м і місця розподілялися згідно з кількістю використаних на даній висоті спроб. Переміг Бондаренко, який перелетів планку з другого разу. Проценко зробив це з третьої спроби.

Для Проценко 2,40 м стали особистим рекордом. До цього найкращим результатом у його кар’єрі був результат 2,35 м. Богдан після переможних 2,40 м штурмував світовий рекорд, але планка на висоті 2,46 м поки українцю не підкорилася.

Ольга Саладуха була в Лозанні четвертою в секторі для потрійного стрибка (14,33 м).

Що стосується дисциплін, які не входять до "Діамантової ліги", тут Анна Плотіцина виграла забіг на 100 метрів з бар’єрами. Христина Стуй в забігу на 100 метрів була третьою (11,43 с), а Олеся Повх фінішувала сьомою (11,55 с). Українська жіноча естафетна команда 4х100 метрів у складі Олесі Повх, Наталії Погребняк, Христини Стуй і Наталії Строгової з результатом 43,57 с була п’ятою.