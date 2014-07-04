Українська олімпійська чемпіонка з веслування виступатиме за Азербайджан

Днями титулована спортсменка летить до Азербайджану, де підпише контракт з місцевою федерацією, повідомляє «Вголос».

«Днями вилітаю до Азербайджану, де підпишу контракт з місцевою збірною, - каже Інна. – В Україні, на жаль, доводиться тренуватися за свій рахунок. Слухати одні обіцянки терпець увірвався. На Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро представлятиму вже Азербайджан».

Інна Осипенко-Радомська стала Олімпійською чемпіонкою у Пекіні (2008), виборола бронзу на Олімпіаді в Афінах (2004) та завоювала дві срібні медалі на Олімпіаді у Лондоні (2012).