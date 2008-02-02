Грант: Шева ще не готовий

У матчі на "Фреттон Парк" у суботу "Челсі" може здобути десяту перемогу поспіль у всіх змаганнях. Головний тренер "Челсі" Аврам Грант перед грою розмірковував про досягнення команди.

"Думаю, ніхто не вірив, що ми на таке здатні", - відзначив Грант.

"Ми цього добилися, тому що у нас дуже хороша команда і тренерський штаб. Здорово, що ми вже повторили клубний рекорд, а якщо ми його поб`ємо, то всі будемо задоволені".

"Ми раді, що продовжуємо брати участь в усіх чотирьох змаганнях сезону. Я знаю, що це практично неможливо, але ми не програємо від матчу до матчу. Отже ми прагнутимемо виграти стільки турнірів, скільки зможемо. Ми виграємо, хоча у нас і не вистачає багато провідних гравців".

Грант розповів про те, як травмовані гравці відновлюються після травми.

"Лемпарду вже краще. Він почав тренуватися разом з командою. Шевченко також працює разом з іншими".

"Шева не готовий ще навіть на 90 відсотків, але він додає. Джон Террі ще не одужав, проте він має повернутися в найближчі три тижні або навіть швидше".

Офіційний сайт ФК "Челсі"