У Прем'єр-лізі в новому сезоні гратимуть 14 команд

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу у Будинку футболу член виконкому Федерації футболу України, голова комітету з атестації футбольних клубів Ігор Гатауллін.

Брифінг відбувся за підсумками засідання Виконкому, на якому вирішувалося питання про кількість команд у найвищому дивізіоні чемпіонату України.

"Кількість команд, порівняно з минулим сезоном скоротилась з 16 до 14. Чемпіонат стартує 26 липня. Що стосується календаря, то його сьогодні немає. Швидше за все, він з'явиться на початку наступного тижня", - зазначив Гатауллін.

Порівняно з минулим сезоном, вищий дивізіон покинули київський "Арсенал", що припинив своє існування по ходу чемпіонату 2013/14, а також два кримських клубу - сімферопольська "Таврія" і ФК "Севастополь".

Дебютує в новому сезоні у Прем'єр-лізі донецький "Олімпік".