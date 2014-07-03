Чемпіони України та Росії зіграють в одній групі Кубка УЄФА з футзалу

Згідно з результатами жеребкування, в одну групу потрапили чемпіони Росії та України - підмосковна "Діна" (Троїцьк) і харківський "Локомотив", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Команди потрапили до групи 3 основного турніру, де також будуть змагатися румунська "Дева" і переможець Групи F попереднього раунду - «Алумнус» (Хорватія), «Копенгаген» (Данія) або «Бальцан» (Мальта).

Згідно з розкладом змагань попередній раунд пройде з 26 по 31 серпня. Матчі Групи F відбудуться в ховатском Загребі, на домашній арені "Алумнуса".

Матчі основного раунду в Групі 3 пройдуть в Троїцьку з 30 вересня по 5 жовтня. У еліт-раунд вийдуть по дві найсильніші команди з кожної з шести груп основного раунду.