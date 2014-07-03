Ольга Харлан всьоме отримала нагороду найкращої спортсменки місяця в Україні

Харлан є абсолютною рекордсменкою України за подібним високим визнанням і вже всьоме стала найкращою спортсменкою місяця, повідомляє прес-служба НОК України.

На європейській першості, що приймав французький Страсбург, лідер світового рейтингу фехтування на шаблях всьоме в своїй кар'єрі виборола звання чемпіонки Європи. Ця медаль найвищого ґатунку стала четвертою поспіль перемогою Харлан на змаганнях Старого світу. Крім цього у Страсбурзі з партнерками по збірній – Ольгою Жовнір, Оленою Вороніною та Галиною Пундик - Ольга здобула «бронзу» в командній першості.

«На чемпіонаті Європи Оля в черговий раз продемонструвала високу майстерність та досягла блискучого результату. Дуже приємно, що вона невтомно продовжує демонструвати свій клас, професіоналізм, лідерство на міжнародній арені. Наша сьогоднішня героїня – одна з тих спортсменок, які не зупиняються на досягнутому. Кожна перемога мотивує її на досягнення нових успіхів. Вона – справжній патріот рідної країни та яскравий приклад для наслідування для молодого покоління», - сказав під час церемонії Сергій Бубка.

Президент НОК України також відзначив, що високої оцінки заслуговує наставник спортсменки Артем Скороход. «Не дивлячись на досить молодий вік, Артем Анатолійович зарекомендував себе як талановитий та прогресивний тренер. Завдяки злагодженому тандему спортсменки та її наставника сьогодні прізвище Харлан не тільки в Україні, але й в світі пов'язують з успіхом та перемогами», - додав Бубка.

Ольга Харлан висловила слова вдячності Національному олімпійському комітету та особисто Сергію Бубці за постійну підтримку й допомогу. «Для мене кожне нове визнання як перше. Не дивлячись на те, що це вже сьома нагорода, я не збираюся зупинятися на досягнутому й на кожному наступному старті боротимуся лише за перемогу», - додала фехтувальниця. Найкраща спортсменка червня також відзначила, що ретельно готується до виступу на світовій першості, яка через два тижня стартує в Казані. За словами Артема Скорохода, настрій в команді бойовий і наші спортсмени готові відстоювати титул дійсних чемпіонок світу.

Сергій Бубка привітав Федерацію фехтування України та її керівництво - президента Павла Гайдая та віце-президента Вадима Гутцайта, подякувавши за ефективну роботу й відзначивши, що ця Федерація є однією із найкращих в Україні.

В свою чергу, Вадим Гутцайт зауважив, що успіхи українських фехтувальників на міжнародній арені – це заслуга командної роботи. «Жодна перемога наших спортсменів неможлива без команди, а команда – це спортсмен, тренерський склад, федерація, НОК України, Міністерство молоді та спорту України. Вдячний Олімпійському комітету та його президенту Сергію Бубці, що завжди з нами й завжди готові протягнути руку допомоги», - сказав Олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт.