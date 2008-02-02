У Варшаві офіційно представлено проект Національного стадіону до Євро-2012

1 лютого міністр спорту та туризму Польщі Мирослав ДЖЕВЕЦЬКИЙ офіційно представив проект Національного cтадіону у Варшаві.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр разом із виконавцем проекту, спілкою JSK Architekci, показав макет стадіону, фасад якого зроблений у національних барвах польського прапора.

Представник фірми Збігнєв ПШЧОЛЬНИЙ зауважив, що об`єкт відповідає всім вимогам УЄФА. Новий стадіон буде зведено на існуючому зараз Стадіоні десятиріччя. Футбольне поле буде розміщене на 8 метрів вище існуючого, а під полем збудують паркінги на 1700 автомобілів, до яких можна буде доїхати існуючими тунелями.

Фасад стадіону буде зроблено із прозорих матеріалів. Дах над трибунами збудують із сталі, а над полем буде легке наддашшя у формі "парасолі", яке складатиметься. На стадіоні заплановані місця для VIP-персон, журналістів, магазини, кав`ярні та променади для вболівальників. Національний стадіон вмістить 55 тис. глядачів.

Як обіцяє фірма-виконавець, у вересні цього року мають розпочатися роботи зі спорудження стадіону. Закінчення будівництва об`єкту заплановано на вересень 2011 року.

У червні 2012 р. на Національному стадіоні у Варшаві буде розіграно матч відкриття чемпіонату Європи з футболу, організованого спільно Польщею та Україною.