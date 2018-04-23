Як зустрічали українських футболістів в аеропорту (фоторепортаж)

1 липня вночі українська футбольна збірна повернулася з Німеччини, де брала участь в Чемпіонаті світу 2006 року. У київському аеропорту "Бориспіль" футболістів зустрічали кількасот вболівальників. Для них прибуття учасників чвертьфіналу Мундіалю стало великим святом.

Улюбленця вболівальників, форварда української збірної Андрія Вороніна закидували конфетті та серпантином, і взагалі мало не розірвали на шматки.

Блохін вважає, що українці непогано показали себе на Чемпіонаті світу і за це можна випити шампанського.

Півзахисник збірної Андрій Гусін: "Нас тут добре зустрічають. Нам дуже приємно. Ми завжди відчували і знали, що нас підтримують."

Форвард другого складу Артем Мілевський: "Я вважаю, гра була рівна. Ми могли зрівняти рахунок, коли було 1:0."

Максим Калініченко та Андрій Русол теж відзначилися на Чемпіонаті і справедливо приймають привітання вболівальників.

Всі фото УНІАН