Боксер Ломаченко привіз у Київ пояс чемпіона світу

Як повідомляє кореспондент УНІАН, презентація відбулася в рамках прес-конференції чемпіона, що відбулася через півтора тижні після бою.

Також Ломаченко поділився враженнями від титульного поєдинку: "Я знаю, що таке професійний бокс. Американці люблять жорсткий бокс. Всі люблять нокаути, кров, м'ясо. Цим боксери і завойовують місцеву публіку. Я намагався закінчити бій достроково. Але це бокс. Або у мене не вийшло, або суперник мені цього не дозволив. Я буквально вчора переглядав яскраві моменти поєдинку і дивувався, як він тримався весь цей час, адже я бив боляче. Він, дійсно, міцний горішок".

Окремо виділив спортсмен і місцеву публіку: "Американці розбираються в боксі. Вони спочатку можуть вболівати за свого співвітчизника, але якщо по ходу бою суперник сильніший, активніше, вони беруть тебе. Найголовніше, робити те, що ти вмієш. Мені без різниці, де боксувати. Є ринг і є противник, а те, що відбувається навколо мене не цікавить".

Щодо своїх подальших планів Ломаченко зауважив: "Я думаю, що в цьому році буде ще один поєдинок. Швидше за все це буде або початок листопада, або кінець жовтня. Як все станеться я ще не знаю. Але готуюся до ще одного поєдинку в цьому році".

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Ломаченко провів у США свій третій бій на професійному рингу. Його суперником був американець Гері Рассел. На кону стояв титул Чемпіона світу за версією WBO. Бій тривав усі 12 раундів, в яких українець повністю домінував, впевнено перемігши за очками і завоювавши довгоочікуваний титул.