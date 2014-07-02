Британський тенісист Маррей склав повноваження чемпіона Уімблдону
18:28, 02 липня 2014Спорт
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П'ятий номер світового рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів, чинний чемпіон турніру Уїмблдон-2013 британець Енді Маррей не зміг подолати бар'єр 1/4 фіналу і склав з себе чемпіонські повноваження.
Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Маррей програв болгарину Грігору Дімітрову. При цьому, в двох з трьох партій британець навіть не зміг нав`язати боротьбу супернику, програвши у підсумку, з рахунком 1:6, 6:7 (4), 2:6.
Напередодні, в матчі 1/8 фіналу програв і завершив боротьбу в турнірі найкращий гравець світу на даний момент згідно рейтингу іспанець Рафаель Надаль.
Як повідомляв УНІАН, українці Олександр Долгополов, Сергій Стаховський, Леся Цуренко та Еліна Світоліна завершили турнір раніше, дойшовши максимум до третього кола.
Найстаріший і найпрестижніший тенісний турнір в світі Уімблдон-2014 проходить з 23 червня по 6 липня.
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