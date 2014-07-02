Комісія атлетів НОК допоможе спортсменам зі східної України

Під час засідання Олімпійські чемпіони та призери різних років – Наталія Добринська, Валерій Гончаров, В’ячеслав Олійник, Олена Говорова, Лариса Заспа, Олена Пахольчик обговорили шляхи підтримки у цей непростий час своїх колег, спортсменів із східних регіонів України, повідомляє прес-служба НОК України.

За словами Сергія Бубки, федерації з видів спорту, Міністерство молоді та спорту і Національний олімпійський комітет об’єднавши зусилля будуть персонально та злагоджено працювати над вирішенням кожного з проблемних питань кожного спортсмена та їх сімей. Це стосується як питань щодо організації тренувального процесу, підготовки до стартів, так і матеріальної та фінансової підтримки для забезпечення необхідних соціально-побутових умов атлетів, тренерів та їх рідних і близьких.

Разом з тим, учасники засідання обговорили підготовку до проведення ІІІ звітно-виборної Асамблеї атлетів України, яка відбудеться 5 вересня, в переддень старту Всеукраїнського олімпійського уроку.

Планується, що під час форуму представники атлетів – по 2 делегати з кожного олімпійського виду спорту – обговорять роль спортсменів та нагальні проблеми й перспективи розвитку спорту, а також оберуть новий склад Комісії атлетів Національного олімпійського комітету на період 2014-2018 років.