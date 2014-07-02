Комісія атлетів НОК допоможе спортсменам зі східної України
Сьогодні в Олімпійському домі за участю президента Національного олімпійського комітету, Олімпійського чемпіона Сергія Бубки та під головуванням призера Олімпійських ігор Олександра Крикуна відбулося чергове засідання Комісії атлетів НОК України.
Під час засідання Олімпійські чемпіони та призери різних років – Наталія Добринська, Валерій Гончаров, В’ячеслав Олійник, Олена Говорова, Лариса Заспа, Олена Пахольчик обговорили шляхи підтримки у цей непростий час своїх колег, спортсменів із східних регіонів України, повідомляє прес-служба НОК України.
За словами Сергія Бубки, федерації з видів спорту, Міністерство молоді та спорту і Національний олімпійський комітет об’єднавши зусилля будуть персонально та злагоджено працювати над вирішенням кожного з проблемних питань кожного спортсмена та їх сімей. Це стосується як питань щодо організації тренувального процесу, підготовки до стартів, так і матеріальної та фінансової підтримки для забезпечення необхідних соціально-побутових умов атлетів, тренерів та їх рідних і близьких.
Разом з тим, учасники засідання обговорили підготовку до проведення ІІІ звітно-виборної Асамблеї атлетів України, яка відбудеться 5 вересня, в переддень старту Всеукраїнського олімпійського уроку.
Планується, що під час форуму представники атлетів – по 2 делегати з кожного олімпійського виду спорту – обговорять роль спортсменів та нагальні проблеми й перспективи розвитку спорту, а також оберуть новий склад Комісії атлетів Національного олімпійського комітету на період 2014-2018 років.