Збірна Бельгії стала останнім чвертьфіналістом ЧС

У бразильському Салвадорі завершився останній матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Бельгії обіграла команду США з рахунком 2:1.

Доля матчу вирішилася в додатковий час.

Основний час гри пройшов у запеклій безкомпромісній боротьбі з безліччю моментів біля воріт обох команд. Ані бельгійці, ані американці не були обережним, показавши яскравий красивий комбінаційний футбол з безліччю моментів. Тим не менш, рахунок так і не був відкритий.

Гольова феєрія очікувала глядачів у додатковий час. В першій 15-хвилинці перевагою володіли бельгійці. На 93-й хвилині рахунок відкрив Кевін де Брюйне, а на 105-й Ромелу Лукаку подвоїв перевагу своєї команди. Тим не менш, на початку другого додаткового тайму, на 107-й хвилині Юліан Грін скоротив розрив в рахунку і відродив інтригу - 2:1. Більш того, в час, що залишився, американці мали ще кілька шансів зрівняти рахунок. Втім, скористатися своїми шансами вони так і не зуміли.

Таким чином, збірна Бельгії стала останнім учасником чвертьфіналу ЧС, де зіграє з командою Аргентини.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.