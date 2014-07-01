Кращий тенісист світу Надаль сенсаційно програв на Уімблдоні

Кращий тенісист світу на даний момент іспанець Рафаель Надаль програв в матчі 1/8 фіналу Уімблдонського турніру австралійцю Ніку Кірьосу, який займає 144-е місце в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) - 6:7, 7:5, 6:7, 3:6.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч проходив майже на рівних протягом трьох сетів, де все вирішувалося в самій кінцівці партій. І лише в четвертій партії Надаль "зірвався", втративши ритм гри.

Суперником Кірьоса в 1/4 фіналу буде канадець Мілош Раоніч. Також на цій стадії змагань зіграють Роджер Федерер - Станіслас Ваврінка, Грігор Дімітров - Енді Маррей, Новак Джокович - Марін Чіліч.

Як повідомляв УНІАН, українці Олександр Долгополов, Сергій Стаховський, Леся Цуренко та Еліна Світоліна завершили турнір достроково, дойшовши максимум до третього кола.

Найстаріший і найпрестижніший тенісний турнір в світі Уімблдон-2014 проходить з 23 червня по 6 липня.