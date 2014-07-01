Збірна Аргентини вийшла в чвертьфінал ЧС

У бразильському Сан-Паулу завершився матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Аргентини лише в додатковий час обіграла команду Швейцарії з рахунком 1:0.

Доля матчу була вирішена наприкінці додаткового часу.

Протягом всього часу матчу - основного і додаткового - на полі йшла досить рівна і млява боротьба. Лише в кінцівці основного часу аргентинці спробували притиснути суперника до воріт, але так і не зуміли отримати вигоду зі своїх моментів.

Єдиний гольовий момент у грі стався на 118-й хвилині, коли швейцарці помилилися в обороні і Мессі зробив чудовий сольний прохід, віддав пас на Ді Марію, а той переправив м'яч у порожній кут воріт - 1:0. Після цього швейцарці двічі мали шанс, щоб забити гол, але лідер команди Шакірі так і не зумів вразити ворота опонента.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом гри.

У підсумку, збірна Аргентини вийшла в чвертьфінал, де гратиме з переможцем пари Бельгія - США.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.