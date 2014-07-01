УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу 1/8 фіналу ЧС Аргентина - Швейцарія

Сьогодні в Бразилії відбудуться заключні матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, в центральному з яких збірна Аргентини зіграє з командою Швейцарії.

У цьому матчі зустрінуться переможець Групи F і друга команда за підсумками групових змагань у квартеті Е.

Збірна Аргентини вважається одним з фаворитів чемпіонату світу. На думку букмекерів ця команда, поряд з Бразилією, має найвищі шанси на перемогу в турнірі. Тим не менш, на першому етапі команда показала досить бляклу гру, а досягнутий максимальний результат (3 перемоги у трьох матчах - 9 очок) є швидше проявом слабкості суперників, аніж сили південноамериканської команди. Аргентинцям пощастило з жеребом у груповому турнірі. На першій стадії вони спочатку обіграли команду Боснії та Герцеговини - 2:1, потім лише в доданий арбітром час був виграний матч у команди Ірану - 1:0, а у третьому турі, в результативній боротьбі аргентинці зломили опір збірної Нігерії - 3:2.

У свою чергу, збірна Швейцарії обіграла досить скромні команди Еквадору (2:1) і Гондурасу (3:0), але програла з розгромним рахунком одній з провідних європейських збірних - Франції - 2:5. Таким чином, команда передбачувано вийшла в плей-офф з другого місця в групі.

У матчі 1/8 фіналу явним фаворитом на думку аналітиків букмекерських контор є аргентинська команда. Ставки на перемогу південноамериканців приймаються з коефіцієнтом 1,55 до 1, на нічию - 4,4 до 1, а на перемогу швейцарців - 7 до 1.

Гра в Сан-Паулу почнеться о 19.00 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу.