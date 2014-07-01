Збірна України з регбі проведе три матчі в рамках Кубка Націй

Про це повідомляє прес-служба регбійного клубу "Кредо-63" (Одеса).

При цьому всі три зустрічі підопічні Зураба Кікачеішвілі зіграє у гостях.

Стартують «жовто-сині», як і в минулому сезоні КЕН, грою зі Швецією, яка відбудеться 18 жовтня в Стокгольмі. Крім цього, 8 листопада в Кишиневі відбудеться матч Молдова - Україна, а 15 листопада в Льєжі Бельгія - Україна.

Протистояння між збірними Швеції та України в 2012 році завершилося перемогою української збірної з рахунком 22:10.