Збірна України з регбі проведе три матчі в рамках Кубка Націй
14:30, 01 липня 2014Спорт
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В рамках нового сезону Кубка Європейських Націй (КЕН) з регбі-15 національна команда України в цьому році проведе три матчі.
Збірна України з регбі зіграє в цьому році три матчі / credo63.com
Про це повідомляє прес-служба регбійного клубу "Кредо-63" (Одеса).
При цьому всі три зустрічі підопічні Зураба Кікачеішвілі зіграє у гостях.
Стартують «жовто-сині», як і в минулому сезоні КЕН, грою зі Швецією, яка відбудеться 18 жовтня в Стокгольмі. Крім цього, 8 листопада в Кишиневі відбудеться матч Молдова - Україна, а 15 листопада в Льєжі Бельгія - Україна.
Протистояння між збірними Швеції та України в 2012 році завершилося перемогою української збірної з рахунком 22:10.
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