Львівське "Динамо" вдруге поспіль стало чемпіоном України з водного поло

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

В рік відзначення 100-річчя водного поло на Львівщині, динамівська команда переконливо перемогла усіх своїх суперників в останньому 6-му турі ХХІІІ чемпіонату України з водного поло серед чоловічих команд сезону 2013-2014 років, який відбувся у відкритому плавальному басейні навчально-спортивної бази літніх видів спорту МО України у місті Львові.

На другому місці – маріупольська команда «Іллічівець», яка поступилася львів'янам в очному поєдинку з підсумковим рахунком 4:12, а бронзові нагороди вибороли ватерполісти харківського «Слобожанця».

Львів'яни розгромили усіх суперників в домашньому турі - ОНМА (Одеса) - 25:8, ХПІ (Харків) - 26:6, "Слобожанець" (Харків) - 17:2, "Іллічівець" (Маріуполь) - 12:4.

В підсумковій турнірній таблиці "Динамо" випередило найближчого переслідувача, з Маріуполя, на 9 очок, а бронзового призера, харківський «Слобожанець» – на 23 пункти.