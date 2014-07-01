"Шахтар" візьме участь у товариському турнірі в Швейцарії

Про це повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Учасниками турніру, окрім донеччан, стануть місцевий "Сьон" і португальська "Бенфіка" з Лісабона.

Турнір пройде за коловою системою, відповідно кожна команда проведе по два матчі. Тривалість ігор стандартна - 2 тайми по 45 хвилин. Поєдинки пройдуть у Савьєзе на стадіоні «Сен-Жермен» (6 липня), а також у Сьоні на стадіоні «Турбійон» (12 і 13 липня). За перемогу в грі нараховується 3 очки. Якщо основний час поєдинку завершиться внічию, то команди відразу переходять до серії пенальті. Її переможець отримає 2 очки, переможений - одне.

Кількість футболістів в команді, включаючи голкіперів, обмежена 28 гравцями. По ходу поєдинку дозволено провести 6 замін (якщо головні тренери команд-суперників не домовилися про інше). Зворотні заміни виключені, тобто гравці, що пішли з поля, не можуть знову вступити в гру.

"Шахтар" проведе свої матчі 6 (проти "Сьона") і 13 (проти "Бенфіки") липня. Гра "Сьон" - "Бенфіка" відбудеться 12 липня.