Ольга Харлан всьоме стала найкращою спортсменкою місяця в Україні

Наставника спортсменки Артема Скорохода визнано найкращим тренером місяця, повідомляє прес-служба НОК.

Харлан є абсолютною рекордсменкою з отримання подібних престижних нагород Національного олімпійського комітету, що започатковані в 2005 році. Найкращою спортсменкою місяця вона стає вже всьоме.

Олімпійська чемпіонка Пекіну-2008 та бронзова призерка Лондона-2012 чергову медаль здобула на чемпіонаті Європи, що відбувся у французькому Страсбурзі. Харлан виборола золоту медаль в індивідуальній першості, що стала для спортсменки четвертою поспіль нагородою найвищого ґатунку на змаганнях чемпіонату Європи, а також разом з партнерками по збірній - Ольгою Жовнір, Оленою Вороніною та Галиною Пундик - виборола ще й «бронзу» в командних змаганнях.

На даний момент Харлан продовжує очолювати рейтинг шаблісток Міжнародної федерації фехтування.