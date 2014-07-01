Збірна Німеччини виграла у Алжиру в матчі 1/8 фіналу ЧС

У бразильському Порту-Алегрі завершився матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Німеччини лише в додатковий час обіграла команду Алжиру з рахунком 2:1.

Доля гри вирішилася наприкінці додаткового часу.

Ця гра спочатку представлялася легкою прогулянкою для збірної Німеччини, ставки на перемогу якої букмекерами приймалися з дуже низьким коефіцієнтом в 1,32 до 1.

Тим не менше, матч проходив у рівній боротьбі з обопільними атаками і шансами на перемогу. Алжирці неодноразово атакували ворота суперника, а воротар німців Мануель Нойєр, декілька разів невиправдано вийшов з воріт, лише додававши нервозності в дії своїх захисників. Лише наприкінці другого тайму перевага німців стало тотальною і гол назрівав. Однак, в основний час успіх до команди так і не прийшов.

Гол німці забили в самому початку овертайму, коли дуже ефектний удар п'ятою вдався Андреасу Шюрле - 1:0. Цікаво, що і цей гол не зламав алжирців. До кінця додаткового часу обидві команди мали ще чимало шансів. Німці збільшили перевагу на 119-й хвилині, коли після багатоходової комбінації своєї команди гол забив Месут Озіл. Однак, на 120-й хвилині, Абдельмумен Джебу скоротив розрив до мінімуму. Більш того, на 2-й доданій арбітром хвилині алжирці могли навіть зрівняти рахунок, але Іслам Слімані не зміг перекинути м'яч через Нойєра.

Таким чином, в матчі 1/4 фіналу відбудеться принципове протистояння двох європейських грандів - Франція проти Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.