Збірна Франції стала чвертьфіналістом ЧС

У бразильській столиці Бразиліа завершився черговий матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Франції виграла у команди Нігерії з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

Якщо спочатку перевага була у збірної Нігерії, то вже наприкінці першого тайму французи зуміли вирівняти становище.

Після перерви перевага французів вилилася в результативні атаки і голи. На 79-й хвилині рахунок відкрив Поль Погба, а вже в доданий арбітром час, на 92-й хвилині капітан нігерійців Йобо зрізав м'яч у власні ворота після боротьби з французом Грізманном.

УНІАН провів текстову онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, збірна Франції вийшла в чвертьфінал, де зіграє з переможцем пари Німеччина - Алжир.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.