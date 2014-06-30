Львів відкликав заявку на проведення зимової Олімпіади-2022

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного Олімпійського комітету України.

"За підсумками конструктивної дискусії між президентом Міжнародного Олімпійського Комітету Томасом Бахом, Прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком та президентом Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою всі сторони погодилися, що Львів спрямує свої зусилля у боротьбі за право проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року, водночас, не продовжуватиме боротьбу за Ігри-2022", - йдеться у повідомленні.Читайте такожУкраїна прийматиме Євробаскет-2017

Таке рішення обумовлюється нинішнім політичним і економічним становищем в Україні, що обговорювалося трьома сторонами.

У свою чергу, Арсеній Яценюк підтверджує, що «заявка на 2026 рік матиме величезний потенціал для економічного відновлення країни і може мати значні переваги для українського суспільства».«Попередня оцінка, яка була дана робочою групою МОК, свідчить про те, що Львів має величезний потенціал для майбутнього розвитку», сказав президент МОК Томас Бах. «У моїх розмовах з Прем’єр-міністром України і президентом НОК ми зробили висновок, що в нинішніх умовах було б надзвичайно важко продовжувати боротьбу за право проведення Олімпійських ігор-2022, але разом з тим, майбутня кампанія України як можливої господарки Ігор має величезне значення для країни загалом і українського спорту зокрема».Читайте такожFIBA Europe переносить Євробаскет-2015 з України

«Ми хотіли б подякувати МОК за допомогу і розуміння, а також велику допомогу, що надається українським спортсменам з усіх куточків країни як морально, так і матеріально», - зазначив президент НОК Сергій Бубка.