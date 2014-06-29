Збірна Голландії вийшла у чвертьфінал ЧС

У Форталезі завершився третій матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Голландії виграла у команди Мексики з рахунком 2:1.

Доля драматичного матчу вирішилася в самій кінцівці.

Перший тайм вийшов досить нудним і не приніс не тільки голів, але і більш менш небезпечних моментів.

Гра "розкрилася" у другому таймі, після того як Дос Сантос відкрив рахунок чудовим ударом з-за штрафної площі. Весь інший час другого тайму пройшов під диктовку господарів, які повністю домінували і постійно "закидали" суперника кутовими. Тим не менш, до 88-ї хвилини мексиканці продовжували лідирувати. Але, драматична кінцівка повністю перевернула хід гри. На 88-й хвилині Уеслі Снейдер скористався єдиною помилкою воротаря мексиканців Гільєрмо Очоа і точним ударом вразив порожній кут воріт. А вже в доданий арбітром час, на 92-й хвилині, Арьєна Роббена збили у штафній площі мексиканців і пенальті реалізував Клаас-Ян Хунтелаар - 2:1.

УНІАН провів онлайн-транляцію гри, по якій можна простежити за перебігом подій.

Таким чином, збірна Голландії стала третім чвертьфіналістом ЧС.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.