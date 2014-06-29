Збірна Колумбії стала другим чвертьфіналістом ЧС

У Ріо-де-Жанейро на легендарному стадіоні "Маракана" завершився другий матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Колумбії виграла у команди Уругваю з рахунком 2:0.

Доля матчу вирішилася в середині першого тайму.

Ця гра вийшла далеко не настільки захоплюючою, як перший матч плей-офф бразильського ЧС - Бразилія проти Чилі. Тим не менше, відсутність краси і напругу гри з лишком компенсував один епізод. Перший гол став наслідком найвищої індивідуальної майстерності колумбійця Родрігеса. Він прийняв м'яч на груди перед штафного площею, в 30 метрах від воріт, миттю розвернувся і завдав приголомшливий по красі і точний удар під поперечину воріт уругвайців - м'яч стукнувшись об поперечину влетів у ворота. Голкіпер суперників був безсилий, 1:0.

У другому таймі, на самому початку, на 50-й хвилині Родрігес подвоїв перевагу своєї команди, а в час, що залишився, колумбійці спокійно контролювали м'яч і довели гру до переможного кінця.

Збірна Колумбії вперше в історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу.

Таким чином, першою парою чвертьфіналу стане латиноамериканське протистояння Бразилія - Колумбія.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.