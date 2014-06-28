Португалець Пальма виграв етап Кубка Європи з тріатлонуу Києві

У Києві завершилися чоловічі змагання етапу Кубка Європи з триатлону, де перемогу святкував португалець Педру Пальма.

Про це повідомляє хsport.

Цікаво, що як і в жіночому турнірі, де виграла Юлія Єлістратова, тут на перемогу також претендували українці.

Після закінчення двох етапів класичної олімпійській дистанції - запливу на 1,5 км і їзди велосипедом на 43 км, за перше місце боролися українці Сергій Курочкін і Роман Главацький. Але, в бігу на 10 км їх випередив співвітчизник Єгор Мартиненко. Таким чином він, як і Єлістратова, міг зробити дубль на українських стартах в рамках Кубка Європи після тріумфу в Дніпропетровську наприкінці травня.

Однак неподалік від фінішу португалець Педру Пальма нагнав Мартиненко, і в підсумку обійшов представника України. Мартиненко фінішував у шести секундах позаду переможця, а третє місце на п'єдесталі пошани дісталося угорцю Акошу Ванеку.

Як повідомляв УНІАН, етап Кубка Європи з тріатлону пройшов 28 червня в Києві на чоловічій і жіночій дистанціях.