Збірна Бразилії стала першим учасником чвертьфіналу ЧС

У бразильському Белу-Орізонті завершився перший матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Бразилії обіграла команду Чилі.

Перемогу господарі турніру здобули в серії пенальті - 1:1 (3:2).

Матч розпочався атаками збірної Бразилії. І в якийсь момент навіть здалося, що бразильці зметуть суперника, вигравши з великим рахунком. Але, на гол Луїса на 15-й хвилині, точним ударом на 32-й відповів Алексіс Санчес.

Потім команди багато обоюдогостро атакували, але забити ні в основний, ні в додатковий час так і не змогли.

У підсумку, доля матчу вирішувалася в серії пенальті. Перед п'ятим вирішальним ударом рахунок був рівний - 2:2, а потім Неймар реалізував свою спробу, а Хара потрапив у штангу.

УНІАН провів текстову онлайн-трансляцію гри, за якою можна прослідкувати за перебігом подій.

Таким чином, бразильці стали першими чвертьфіналістами турніру. На цій стадії змагань вони зіграють з переможцем пари Колумбія - Уругвай.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.