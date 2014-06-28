Українка Єлістратова виграла етап Кубка Європи з тріатлону в Києві

Наша спортсменка залишила позаду ряд фавориток європейського сезону, повідомляє xsport.

Змагання проходили на класичній олімпійській дистанції. Єлістратова подолала 1,5 км плаванням, 43 км на велосипеді та 10 км бігом за 2 години 5 хвилин 29 секунд. Другий зі значним, 50-секундним, відставанням фінішувала німкеня Ліза Зайбюргер, і лише третє місце посіла полька Агнешка Йерзік, яка в загальному заліку Кубка Європи зараз йде на другому місці.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Єлістратова виграла і другий етап Кубка Європи, що проходив в Україні. Тоді в Дніпропетровську кращі представники континентального тріатлону змагалися на дистанції 750 плаванням, проїхавши 20 км на велосипеді, а також пробігши 5 км.