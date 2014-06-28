Бразилець сходить на фінальний матч ЧС через 64 роки

85-річний Джедір Бальмонте обміняв квиток до фіналу чемпіонату світу 1950 року на три квитки на вирішальний матч нинішнього турніру.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У свій час 21-річний уболівальник пропустив вирішальну гру чемпіонату з-за хвороби матері. "Я тоді правильно вчинив. Адже мама померла через кілька днів", - згадує Бальмонте.

Бразилець 64 роки зберігав невикористаний квиток, який тепер займе почесне місце в музеї ФІФА в Цюріху.

"Кілька місяців тому ми отримали лист від бразильця, який писав, що у нього є квиток з фінального матчу чемпіонату світу 1950 року. Він знав, що ми збираємося відкрити музей футболу і передав нам цей квиток", - сказав генеральний секретар ФІФА Жером Вальке.

ФІФА виконає мрію Джедира Бальмонте, який разом зі своєю родиною зможе побачити вирішальний матч домашнього чемпіонату світу. Літній фанат пентакампіонів розраховує, що його співвітчизники 13 липня вийдуть на легендарну арену "Маракана", щоб стати шестиразовими чемпіонами світу.