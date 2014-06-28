УНІАН проведе онлайн-трансляцію першого матчу плей-офф ЧС Бразилія - Чилі

Сьогодні в Бразилії стартує плей-офф чемпіонату світу з футболу. У першому матчі 1/8 фіналу зіграють команди Бразилії та Чилі.

Збірна Чилі стала автором однією з сенсацій турніру, обігравши у вирішальному матчі за друге місце в групі поки ще чинного чемпіона світу - команду Іспанії. Цей матч відбувся у другому раунді групових змагань і завершився впевненою перемогою чилійців з рахунком 2:0. Голи у ворота іспанців забили Едуардо Варгас і Чарлес Арангус. Перед цим чилійці обіграли аутсайдера групи команду Австралії, а в третьому турі поступилися в боротьбі за перше місце збірній Голландії.

У свою чергу, бразильці, будучи фаворитами групи А, внічию зіграли з мексиканцями, обіграли команди Хорватії і Камеруну, і посіли перше місце. Вони набрали по 7 очок разом з мексиканцями, але опредили головного суперника за кращою різницею забитих-пропущених м'ячів.

В очному протистоянні двох команд Латинської Америки явним фаворитом вважаються господарі чемпіонату світу. Ставки на перемогу бразильців приймаються з коефіцієнтом 1,54, до 1, на нічию - 4,7 до 1, а на перемогу чилійців - 6,5 до 1.

Матч почнеться о 19.00 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.