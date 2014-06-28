Збірна України з пляжного футболу виграла у Швейцарії в Євролізі

У польському Сопоті завершився матч другого туру етапу Евроліги, в якому збірна України виграла у команди Швейцарії в серії пенальті- 6:6 (2:1).

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходив з перемінним успіхом, де обидві команди по черзі виходили вперед. Українці програвали 1:3, потім вийшли вперед - 5:4 і 6:5, але основний час гри завершився внічию - 6:6. Додатковий час не приніс голів, а в серії пенальті українці були сильнішими - 2:1.

Голи у складі команди забивали Віктор Пантелейчук, Дмитро Войтенко, Іллічов Олексій, Олег Будзько, Дмитро Ведмідь і Антон Бутко.

Як повідомляв УНІАН, раніше збірна України програла в першому турі команді Іспанії з рахунком 1:3.

Збірна України в цьому турнірі виступає не в найсильнішому складі, так як ряд російських клубів відмовилися відпустити українських легіонерів у національну команду.