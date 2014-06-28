Складені дві збірні невдах ЧС

Журналісти британського відділення телеканалу "Євроспорт" і авторитетного італійського видання La Gazzetta dello Sport склали символічні збірні футболістів команд, які покинули чемпіонат світу-2014 у Бразилії вже після групового турніру.

Про це повідомляє "Чемпіонат".

Символічна збірна команди невдах очима італійських журналістів виглядає так: Ігор Акінфєєв (Росія), Жоау Перейра (Португалія), Пепе (Португалія), Херард Піке (Іспанія), Хорді Альба (Іспанія), Саллі Мунтарі (Гана), Стівен Джеррард (Англія), Кевін-Прінс Боатенг (Гана), Антоніо Кассано (Італія), Дієго Коста (Іспанія), Маріо Балотеллі (Італія).

Головним тренером складеної команди італійські журналісти призначено наставника збірної Англії Роя Ходжсона.

Версія англійців трохи інша: Ігор Акінфєєв (Росія), Серхіо Рамос (Іспанія), Джон Бойє (Гана), Пепе (Португалія) Лейтон Бейнс (Англія), Вілсон Паласіос (Гондурас), Стівен Джеррард (Англія), Андрес Іньєста (Іспанія), Олександр Сонг (Камерун), Кріштіану Роналду (Португалія) і Дієго Коста (Іспанія).

Груповий турнір ЧС закінчився 26 червня. З 28 червня по 1 липня відбуватимуться матчі першого раунду плей-офф - 1/8 фіналу.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.