Гандбольний "Мотор" дізнався суперників у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт Європейської гандбольної федерації (EHF).

Український чемпіон зіграє в півфіналі кваліфікаційного турніру з італійським "Жуніор Фасано". У разі перемоги в цьому матчі "Мотор" на наступний день проведе фінальний матч кваліфікації з переможцем пари "Порту" (Португалія) - "Хард" (Австрія). Турнір відбудеться 6-7 вересня.

У разі перемоги в кваліфікації українці увійдуть в групу D основного раунду Ліги чемпіонів, де суперниками будуть польський "Віве Таргі", французький "Данкерж", швейцарський "Шаффхаузен", венгенский "Пік Шегед" і данський "Ольборг".

Ігри основного раунду змагань пройдуть з 24 вересня 2014 року по 22 лютого 2015 року.