Гандбольний "Мотор" дізнався суперників у Лізі чемпіонів
14:03, 28 червня 2014Спорт
0
У Барселоні відбулося жеребкування кваліфікаційного і групового раундів гандбольної Ліги чемпіонів, згідної якої чемпіон України "Мотор" (Запоріжжя) потрапив у Групу 2 кваліфайн-раунду.
Ліга чемпіонів / eurohandball.com
Про це повідомляє офіційний сайт Європейської гандбольної федерації (EHF).
Український чемпіон зіграє в півфіналі кваліфікаційного турніру з італійським "Жуніор Фасано". У разі перемоги в цьому матчі "Мотор" на наступний день проведе фінальний матч кваліфікації з переможцем пари "Порту" (Португалія) - "Хард" (Австрія). Турнір відбудеться 6-7 вересня.
У разі перемоги в кваліфікації українці увійдуть в групу D основного раунду Ліги чемпіонів, де суперниками будуть польський "Віве Таргі", французький "Данкерж", швейцарський "Шаффхаузен", венгенский "Пік Шегед" і данський "Ольборг".
Ігри основного раунду змагань пройдуть з 24 вересня 2014 року по 22 лютого 2015 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter