Футбольним клубам східної України запропонували на вибір 11 резервних арен

13:47, 28 червня 2014
Спорт
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У зв'язку з тим, що проводити футбольні матчі на території Луганської і Донецької областей заборонено, Професійна футбольна ліга (ПФЛ) України підготувала реєстр стадіонів, які здатні прийняти команди, що тимчасово не мають права грати на своїх полях.

ПФЛ выбрала для восточных команд 11 стадионов / pfl.ua/‎

Про це повідомляє прес-служба ФК "Сталь" (Алчевськ, Луганська область).

Клубам запропоновані 11 стадіонів, які представляють 5 областей України: «Енергія» Бердянськ, «Титан» і «Торпедо» Запоріжжя, «Спартак» Мелітополь (Запорізька область), КП «ММО» Дніпропетровськ і «Металург» Новомосковськ (Дніпропетровська область), «Затис» Горностаївка та «Олімпійський» Каховка (Херсонська область), «Олімп» Южноукраїнськ і центральний міський стадіон Первомайська (Миколаївська область), а також «Геліос-Арена» Харків.

Рішення про виділення арен було прийнято на конференції ПФЛ, що проходила напередодні у Полтаві.

Одним з ключових питань, що розглядалися на конференції ПФЛ, були вибори президента організації. За підсумками таємного голосування новим президентом ліги став Сергій Макаров, який раніше працював виконавчим директором ПФЛ.

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