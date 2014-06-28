Футбольним клубам східної України запропонували на вибір 11 резервних арен
У зв'язку з тим, що проводити футбольні матчі на території Луганської і Донецької областей заборонено, Професійна футбольна ліга (ПФЛ) України підготувала реєстр стадіонів, які здатні прийняти команди, що тимчасово не мають права грати на своїх полях.
Про це повідомляє прес-служба ФК "Сталь" (Алчевськ, Луганська область).
Клубам запропоновані 11 стадіонів, які представляють 5 областей України: «Енергія» Бердянськ, «Титан» і «Торпедо» Запоріжжя, «Спартак» Мелітополь (Запорізька область), КП «ММО» Дніпропетровськ і «Металург» Новомосковськ (Дніпропетровська область), «Затис» Горностаївка та «Олімпійський» Каховка (Херсонська область), «Олімп» Южноукраїнськ і центральний міський стадіон Первомайська (Миколаївська область), а також «Геліос-Арена» Харків.
Рішення про виділення арен було прийнято на конференції ПФЛ, що проходила напередодні у Полтаві.
Одним з ключових питань, що розглядалися на конференції ПФЛ, були вибори президента організації. За підсумками таємного голосування новим президентом ліги став Сергій Макаров, який раніше працював виконавчим директором ПФЛ.