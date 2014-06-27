Долгополов і Стаховський програли матчі третього кола Уімблдону

Українці Олександр Долгополов і Сергій Стаховський програли матчі третього кола Уімблдонського тенісного турніру.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Долгополов, який займає 19-е місце в світовому рейтингу на даний момент, зустрічався з 13-м у світі болгарином Григором Дімітровим, який став його першим серйозним суперником в передмісті Лондона. І гра затягнулася на п'ять сетів. Суперники по черзі вигравали сети, при цьому киянину вдавалися непарні сети, у той час як його опоненту - парні. Втім, у п'ятій вирішальній партії ця традиція обірвалася. Найкращий український тенісист на даний момент несподівано здригнувся і програв партію за 19 хвилин, хоча до цього вів рівну і запеклу боротьбу- 7:6, 4:6, 6:2, 4:6, 1:6.

Практично паралельно на іншому корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету зустрічалися Сергій Стаховський, який знаходиться в кінці першої сотні рейтингу (90), і француз Жеремі Шарді - 42-я ракетка світу. У цьому матчі боротьба вийшла лише у другій партії, яку українець виграв на тай-брейку - 7:6. Перший, третій і четвертий сет, легко виграв Шарді- 6:3, 6:3, 6:0.

Обидва українські тенісисти не змогли перевершити свої попередні досягнення на Уімблдоні. Раніше вони доходили тільки до третього кола змагань.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні відкладений матч другого кола українка Леся Цуренко програла. Ще раніше, в першому колі боротьбу на турнірі завершила Еліна Світоліна. Таким чином, представників України на змаганнях не залишилося.

Найстаріший і найпрестижніший тенісний турнір в світі Уімблдон-2014 проходить з 23 червня по 6 липня.