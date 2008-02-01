Юрій Сьомін вважає, що ”Динамо” заслужило право на чорну ікру

Наставник київського "Динамо" Юрій Сьомін увійшов до конференц-залу стадіону "Блюмфілд" під аплодисменти журналістів. Матч з "Шахтарем" на Кубок Першого каналу він охарактеризував як складний і важливий для гравців і тренерів: "Кожен футболіст вів максимальну боротьбу. У якихось періодах матчу мали перевагу ми, в якихось - суперник. Два вилучення, серія пенальті. Вдячний гравцям за характер, за уміння долати складнощі, які виникають. Вони подолали їх, що говорить про хорошу мотивацію і вольові якості. Це найголовніше".

Тренер "Динамо" все ж таки вважає, що в техніко-тактичних діях і індивідуальній грі огріхів було багато: "Розбиратимемося. Багато часу "Шахтар" володів ініціативою. Але ми компактно оборонялися і на кожну атаку суперника старалися проводити свою контратаку. Щось виходило, а щось ні".

Юрій Сьомін з радістю повідомив журналістам: "Зараз ми маємо право поласувати чорною ікрою. Одержали чималий приз. Приємно, що завдяки заробленим нами коштам у клубній дитячій школі зможуть побудувати додаткові поля. Гравці зробили великий подарунок нашій школі."

Як відомо, учора київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" у матчі на Кубок Першого каналу. Призовий фонд турніру - 1 мільйон доларів.

За матеріалами "Сегодня"