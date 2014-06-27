Леся Цуренко програла на Уімблдоні третій ракетці світу

У матчі другого раунду киянка у напруженому матчі поступилася третій ракетці турніру, фіналістці нещодавно завершившогося іншого турніру серії "Великого шолома" - Відкритого чемпіонату Франції - Сімоні Халеп з Румунії з рахунком 3:6, 6:4, 4:6, повідомляє Тенісний портал України.

Українка поступалася у другому сеті з рахунком 0:3, але зуміла виграти 5 геймів поспіль. Була близька Цуренко і до того, щоб зрівняти рахунок у вирішальній партії, відігравши три матчболи, але програла десятий гейм, а разом з ним і матч.

Як повідомляв УНІАН, раніше з боротьби на турнірі в першому колі вибула інша українка Еліна Світоліна. Разом з тим, в чоловічому одиночному розряді боротьбу продовжують Олександр Долгополов і Сергій Стаховський. Сьогодні ввечері вони проведуть свої матчі третього кола.

Найстаріший і найпрестижніший тенісний турнір в світі Уімблдон-2014 проходить з 23 червня по 6 липня.