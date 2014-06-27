Збірна Алжиру завоювала другу путівку в плей-офф ЧС від групи Н

У Бразилії завершився груповий етап чемпіонату світу з футболу, в рамках якого в групі Н у плей-офф вийшли команди Бельгії та Алжиру.

Друга путівка в 1/8 фіналу у цій групі розігрувалася в матчі Алжир - Росія.

Гра в Куритибі проходила у впертій і приблизно рівній боротьбі. Росіяни краще виглядали на початку гри, коли на 6-й хвилині Олександр Кокорін відкрив рахунок ефектним ударом головою. Надалі алжирці поступово перехопили ініціативу, хоча россіяни мали можливість подвоїти перевагу в контратаках. Гол Ісламу Салімани на 60-й хвилині був забитий головою після розіграшу кутового. Наприкінці росіяни здійснили штурм воріт суперника, але матч так і завершився внічию 1:1.

У паралельній грі Південна Корея - Бельгія лідери групи бельгійці обіграли суперника з рахунком 1:0.

Таким чином, у підсумковій турнірній таблиці у Бельгії виявилося 9 очок, Алжиру - 4, Росії - 2 і Кореї - 1.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.