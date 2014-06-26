Уругваєць Суарес дискваліфікований на 9 ігор ЧС

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).

Також Суарес оштрафований на 100 тис. швейцарських франків.

Дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення у зв'язку з інцидентом, який стався під час матчу Чемпіонату світу між командами Італії та Уругваю, що відбувся 24 червня. У цьому матчі Суарес в одному з ігрових епізодів вкусив гравця італійської команди Джорджо К'єліні за плече.

"Така поведінка не може вважатися допустимою на будь-якому футбольному полі. Тим більше, на чемпіонаті світу, коли погляди мільйонів уболівальників спрямовані на кращих гравців світу на полі. Дисциплінарний комітет прийняв до уваги всі фактори справи і визначив ступінь вини Суареса згідно з відповідними положеннями Кодексу. Постанова набирає чинності з моменту його оприлюднення ", - заявив голова Дисциплінарного комітету ФІФА Клаудіо Сульсер.

Як повідомляв УНІАН, раніше джерела уругвайських ЗМІ стверджували, що Суаресу загрожує дворічна дискваліфікація.