Український тенісист Стаховський відмовився відповідати на запитання російських ЗМІ

У вівторок після перемоги над десятою ракеткою світу латвійцем Ернестсом Гулбісом у другому колі чоловічих одиночних змагань Вімблдонського тенісного турніру українець Сергій Стаховський відмовився відповідати на питання російських журналістів.

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«А ви представляєте яке російське видання? - перепитав тенісист. - Ви ж знаєте моє ставлення до російських видань? Я російським медіа інтерв'ю не даю», повідомляє xsport.ua.

З прес-центру росіянам тут же додали: «Брехати треба менше». А коли ті перепитали, Стаховський, виходячи із залу, повторив: «Брехати! Я не про спорт кажу...».

Нагадаємо, вигравши у Гулбіса, у п'ятницю Сергій Стаховський у третьому колі Вімблдону зустрінеться з французом Жеремі Шарді, вигравав цей турнір «Великого шолома» в 2005 році в юніорському розряді. Також в 1/16 виступить українець Олександр Долгополов, і йому теж протистоятиме переможець Вімблдону серед юніорів - Григор Димитров з Болгарії.