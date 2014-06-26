Збірна України з пляжного футболу залишилися без гравців російських клубів

Суперниками нашої команди будуть збірні Іспанії, Швейцарії та Франції.

До складу команди не увійшли багато лідерів, так як російські клуби відмовилися відпустити українських збірників, які виступають у Чемпіонаті Росії. Представники російських клубів заявили, що до них з приводу "збірників" з України ніхто не звертався.

Таким чином, заявка України на Euro Beach Soccer League in Sopot виглядає наступним чином: воротарі - Володимир Гладченко («Гріффін»), Олександр Пославський («Євроформат»); польові гравці - Дмитро Ведмідь, Дмитро Войтенко (обидва «Євроформат»), Олексій Іллічов, Віктор Пантелейчук (обидва «Гріффін»), Олег Будзько, Антон Бутко, Олег Мозговий (всі «Артур Мьюзік»), Максим Войток («ФарсиФарм»).

Головний тренер команди Сергій Кучеренко, тренер - Юрій Клименко.

У п'ятницю, 27 червня о 16:45 за київським часом наша збірна розпочне турнір матчем проти Іспанії. У суботу, 14:15 Україна зіграє зі Швейцарією, а в неділю, також у 14:15 українці завершать перший відбірковий турнір грою з Францією.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Асоціації пляжного футболу України Сергій Харченко виступив зі спеціальним зверненням до керівників російських клубів з проханням відпустити в національну збірну гравців-легіонерів з України. В іншому випадку, Харченко пообіцяв звернутися зі скаргою до ФФУ і ФІФА на неправомірні дії росіян.