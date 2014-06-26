УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу ЧС США - Німеччина

У цьому матчі зустрічаються лідери групи G і основні фаворити в боротьбі за путівку в 1/8 фіналу.

Обидві команди показують на цьому турнірі яскраву і барвисту гру. Тим не менш, жодна з них не змогла добитися стовідсоткового результату у перших двох турах. І у німців, і у американців - по 4 очки.

Збірна Німеччини почала турнір з розгрому над однією з топ-команд світового футболу Португалією - 4:0. У другому турі "бундестім" мав явні проблеми в грі з командою Гани і, програючи по ходу матчу, зумів звести його внічию - 2:2.

У свою чергу, американці почали турнір з перемоги над африканцями (2:1), після чого провели приголомшливий за напруженням і драматургією матч з командою Португалії. Американці програвали 0:1, потім забили два голи і були набагато ближчими до перемоги. Але, заслужений тріумф не відбувся через голи суперника вже в доданий арбітром час - 2:2.

У сьогоднішньому матчу обидві команди влаштує нічия. В такому випадку, перше місце займуть німці, у яких краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Враховуючи дружні відносини двох головних тренерів команд і відомих у минулому німецьких футболістів Юргена Клінсманна (США) та Йоахіма Лева (Німеччина) не можна виключати варіант, що нічия буде носити договірний характер.

Цього найбільше побоюються суперники по групі - Португалія та Іран. Переможець їх очного протистояння зможе конкурувати з програвшим у матчі Німеччина - США за додатковими показниками, так як у обох команд у такому випадку буде по 4 очки.

Аналітики букмекерських контор вважають явним фаворитом матчу США - Німеччина європейську команду. Ставки на перемогу німців приймаються з коефіцієнтом 1,72 до 1, на нічию - 3,15 до 1, на перемогу американців - 8,6 до 1.

Матч у Ресіфі розпочнеться о 19.00 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.