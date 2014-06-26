Українські баскетбольні команди не будуть виступати в єврокубках нового сезону

Про це повідомляє офіційний сайт Об'єднаної ліги європейського баскетболу (ULEB).

Сьогодні на сайті ULEB з'явився офіційний список учасників Єврокубка, де не знайшлося місця жодному клубу з України. Ні "Хімік" з Южного, який досить успішно виступив у минулому сезоні, ні інші команди не змогли отримати запрошення від організаторів.

Напередодні, 25 червня, чемпіон України київський "Будівельник" добровільно відмовився від участі у найпрестижнішому турнірі - Євролізі - мотивуючи це тим, що частина учасників турніру ні при яких розкладах не захоче приїжджати в країну, де ситуація залишається напруженою. Пізніше, директорат Євроліги підтвердив виключення найсильнішого українського клубу з числа учасників змагань.

Як повідомляв УНІАН, у сезоні 2013/14 "Будівельник" дебютував в Євролізі, зайнявши передостаннє місце в турнірній таблиці на груповому етапі, а потім, дійшовши до чвертьфіналу Єврокубка.