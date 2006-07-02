Які були перші слова українських футболістів на рідній землі

Сьогодні вночі українська футбольна збірна повернулася з Німеччини. У київському аеропорту "Бориспіль" футболістів зустрічали кількасот уболівальників. Для них прибуття учасників чвертьфіналу Мундіалю стало великим святом. А от футболісти зізналися, що втомилися і таки мали шанс побороти Італію.

Як переможців зустрічали вболівальники українську збірну - з квітами, шампанським та українським гімном. Біль від поразки у грі з італійцями минув. Лишилася радість: Україна - одна з восьми найсильніших футбольних країн світу.

Вболівальники:

- Вони чоловіки, справжні чоловіки. І билися до останнього у матчі з Італією, навіть при рахунку "нуль-три" вони хотіли забити.

- Нормально. Восьмая команда на чемпионате мира - это нормальный результат.

- Мы первый раз на чемпионате. По-моему, это неплохой успех.

- Спасибо им за то, что мы не были лишними на таком празднике жизни, как "Мундиаль".

- Я думаю, что они молодцы. Они вышли в одну четвертую финала. Жалко, что не прошли дальше, но все равно, они молодцы.

Самі герої вечора виглядали стомленими і не надто щасливими. Подякували вболівальникам за підтримку, а свою гру на чемпіонаті оцінили як безсумнівний "плюс" Україні.

Андрій Гусін, півзахисник Національної збірної команди з футболу:

- Нас тут хорошо встречают. Нам очень приятно, что так много людей, такая поддержка. Мы всегда чувствовали и знали, что нас хорошо поддерживают. Мы старались максимально отдавать силы на футбольном поле. Я думаю, что в целом мы с задачей справились, хорошо сыграли.

Артем Мілевський, форвард Національної збірної команди з футболу:

- При счете 0-1 мы могли сравнять счет. Вы видели, когда Олег Гусев, Калиниченко не забил. Поэтому я считаю, равная игра была.

Владислав Ващук, захисник Національної збірної команди з футболу:

- Честно сказать, мне кажется, что могли пройти и Италию. Забей мы - не забили бы они, а не забили мы -забили они. И самое главное, что независимо от коалиции, которую там создают наши политики, мы соединили всех людей.

У "Борисполі" збірну також зустрічав Юрій Павленко. Напередодні матчу міністр нагородив спортсменів званнями заслужених майстрів спорту та заслужених тренерів України. Міністр визнав - кредит довіри гравці повернули. Хоча під час перегляду матчів емоції були різні.

Юрій Павленко, міністр у справах молоді, сім`ї та спорту:

- Після матчу зі Швейцарією була надзвичайна радість. Після матчу з Італією була радість за те, що ми грали в одній четвертій фіналу. Але смуток не полишав мене до самого ранку. Тобо я не міг заснути до ранку. І тільки вранці, коли воно все переболіло, і результат в першу чергу, я зрозумів - ми повинні пишатися нашими хлопцями.

Сотні вболівальників, що приїхали в аеропорт, пишалися та святкували від душі. Такого свята "Бориспіль" ще не бачив. Працівники аеропорту жартували: якщо Україна перемагатиме і надалі, доведеться побудувати новий термінал.

5 канал