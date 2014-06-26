У Києві пройде чемпіонат Європи з триатлону

14:53, 26 червня 2014
Спорт
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28 червня у Києві відбудеться етап Кубку Європи з триатлону – Kyiv Triathlon Cup 2014.

Змагання у Києві отримали вищий рівень, ніж минулого року / triathlon-cup.com

Змагання на олімпійську дистанцію проходитимуть за підтримки Київської міської державної адміністрації, Европейської Федерації Триатлону та Федерації Триатлону України, повідомляє прес-служба КМДА.

Минулорічні змагання Kyiv Triathlon Cup стали першим заходом найвищого рівня з триатлону. Цього року статус змагань ще вищий: разом з Кубком Києва з триатлону буде проведений офіційний етап Європейського чемпіонату з триатлону, що гарантує залучення до змагань багатьох зарубіжних спортсменів. 

Траса змагань, що складаються одночасно з трьох видів спорту (плавання, велоперегони та біг), прокладена в історичній частині Києва, що стане для учасників змагань та глядачів чудовою нагодою побачити архітектурні та ландшафтні перлини столиці. 

Під час проведення змагань частина вулиць у центрі міста буде перекрита.

В змаганнях візьмуть участь 241 спортсмен з 12 країн світу.

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