Яценюк відзначив провідних спортсменів України нагородами Кабміну

Яценюк вручив спортсменам нагороди Кабінету Міністрів України, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

«Ви є чудовою демонстрацією тієї сили духу і впевненості в перемозі, які потрібні зараз усій Україні. Але перед тим, як досягти перемоги, треба подолати цілий ряд труднощів, це вимагає тяжкої праці. Так ви стаєте переможцем, так і Україна стане переможцем», - наголосив Арсеній Яценюк.

Прем’єр-міністр закликав спортсменів особистим прикладом демонструвати усьому суспільству прагнення ставати сильними та успішними: «Пишаюся тим, що в надскладних умовах ми маємо таких олімпійців – справжніх героїв українського народу», - відзначив глава Уряду.

У зустрічі також взяли участь президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка і Міністр молоді та спорту Дмитро Булатов.

Сергій Бубка від імені Олімпійської родини висловив вдячність Арсенію Яценюку за підтримку розвитку спорту та олімпійського руху, підкресливши, що наші спортсмени – це народні дипломати, які прославляють Україну у світі. «Без перебільшення видатним та історичним став виступ наших дівчат-біатлоністок Олени Підгрушної, Юлії Джими, Валентини та Віти Семеренко на Олімпійських іграх у Сочі. Цю перемогу вони присвятили усьому українському народу. А президент Міжнародного Олімпійського Комітету Томас Бах назвав це звершення однією із найвидатніших подій Олімпійських ігор-2014», - підкреслив президент НОК.

Бубка також відзначив, дуже позитивне ставлення до України та її спортсменів з боку міжнародних партнерів. Яскравим підтвердженням цьому стала позитивна відповідь на звернення НОК України до Міжнародного Олімпійського Комітету та Європейських Олімпійських Комітетів та виділення додаткових майже 5 мільйонів гривень для забезпечення повноцінного забезпечення участі українських спортсменів в тренувальних зборах та міжнародних змаганнях, а також адресної допомоги атлетам, зокрема зі східних областей.

Сергій Бубка також наголосив, що Національний олімпійський комітет у повному обсязі виконує всі свої зобов’язання, в тому числі і фінансові. «Наразі не згорнуто жодну олімпійську програму. Цими днями по всій Україні крокує Олімпійський день. Варто відзначити, що він гідно пройшов і на сході – в Луганську та Донецьку зокрема».

Президент НОК висловив глибоку вдячність спортсменам і тренерам: «Ваші досягнення об’єднують країну і прославляють її!», - заявив Сергій Бубка.

У свою чергу, Олімпійська чемпіонка Юлія Джима і президент федерації біатлону України Володимир Бринзак від імені спортивної громадськості подякували за підтримку та запевнили у прагненні до нових перемог.