Збірні Франції та Швейцарії вийшли в плей-офф ЧС від групи Е

У Бразилії завершився ще один груповий турнір чемпіонату світу з футболу, де у квартеті Е в 1/8 фіналу вийшли збірні Швейцарії і Франції.

Це перша група з тих що завершили змагання, де в плей-офф вийшли дві європейські команди.

Доля путівок у плей-офф вирішувалася в матчах Еквадор - Франція і Гондурас - Швейцарія.

Вирішальним у групі виявився матч Еквадор - Франція, де у разі перемоги Еквадору ситуація в турнірній таблиці могла заплутатися донезмоги. Але, латиноамериканці так і не зуміли відкрити рахунок в цьому матчі, а французи, що також мали кілька дуже небезпечних моментів, задовольнилися тим, що зберегли свої ворота в недоторканності - 0:0.

Матч Швейцарія - Гондурас був продовженням історії ЧС-2010, коли ці команди зіграли внічию 0:0 і швейцарці не змогли потрапити в плей-офф. Цього разу, помста європейської команди була дуже великою. Хет-триком у складі швейцарців відзначився Джердан Шакірі, який відзначився на 6-й, 31-й та 71-й хвилинах - 3:0.

Таким чином, збірна Франції набрала 7 очок, Швейцарії - 6, Еквадору - 4 і Гондурасу - 0.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу в Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.