Збірна Нігерії стала другим учасником плей-офф ЧС від групи F

У Бразилії завершився груповий турнір чемпіонату світу з футболу в квартеті F, за підсумками якого в плей-офф змагань, 1/8 фіналу, потрапили національні команди Аргентини та Нігерії.

Доля путівок вирішувалася в матчах Аргентина - Нігерія та Боснія і Герцеговина - Іран.

Якщо збірна Аргентини заздалегідь забезпечила собі місце в плей-офф, то Нігерія та Іран заочно боролися за другу путівку.

Збірна Нігерії не змогла сама вирішити основну задачу. У матчі з Аргентиною африканська команда забила два голи завдяки точним ударам Ахмеда Муси. Аргентинці ж відзначилися тричі. Дубль на рахунку Мессі, а переможний гол забив Маркус Рохо - 3:2 на користь південноамериканців.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за основними подіями.

Збірна Ірану не змогла скористатися осічкою суперника і, в свою чергу, програла команді Боснії та Герцеговини - 1:3.

Таким чином, у підсумковій таблиці групи у команди Аргентини 9 очок, Нігерії - 4, Боснії і Герцеговини - 3, Ірану - 1.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.