Долгополов вийшов у третє коло Уімблдону

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець, незважаючи на те, що посіян організаторами під 21-м номером і входить в топ-25 найкращих гравців світу, провів дуже важкий матч. Він програв перший сет на тай-брейку з рахунком 6:7 (4:7) і довів до тай-брейка другу партію. Правда, цього разу, його перевага в додатковому геймі була безперечною- 7:6 (7:0). Лише після цього німець здригнувся, а більш висококласний киянин зміг нав'язати супернику свою гру і впевнено виграти наступні дві партії - 6:3, 6:4.

Таким чином, Долгополов повторив свій особистий рекорд зразка турніру-2013, другий раз поспіль вийшовши у третє коло змагань.

Як повідомляв УНІАН, раніше у третє коло турніру вийшов Сергій Стаховський. А в жіночому одиночному розряді Леся Цуренко подолала перше коло змагань. У свою чергу, Еліна Світоліна програла вже в стартовому матчі.

Найстаріший і найпрестижніший тенісний турнір в світі Уімблдон-2014 проходить з 23 червня по 6 липня.