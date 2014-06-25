УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу ЧС Аргентина - Нігерія

У цій грі зійдуться південноамериканська команда, яка вже забезпечила собі місце в плей-офф і африканська, що бореться за другу путівку в 1/8 фіналу.

Збірна Аргентини показує на нинішньому Мундіалі не надто переконливу гру. Тим не менше, її загальний рівень майстерності набагато вище ніж у попередніх суперників і навіть з урахуванням серйозних проблем команда зуміла двічі виграти і набрати 6 очок. У першому матчі аргентинці з мінімальним рахунком обіграли команду Боснії та Герцеговини - 2:1, а в другому лише в доданий арбітром час Ліонель Мессі зумів забити переможний гол у ворота команди Ірану - 1:0.

Що стосується нігерійців, то ця команда також поки не блищить ні результативністю, ні яскравою грою. Вона не зуміла обіграти Іран (0:0), а у другому матчі здолала боснійців лише з мінімальним рахунком 1:0.

Таким чином, на даний момент у збірної Аргентини 6 очок, Нігерії - 4, Ірану - 1, Боснії і Герцеговини - 0.

У сьогоднішньому матчі Нігерію влаштує нічия, а перемога й взагалі виведе на перше місце в підсумковій турнірній таблиці групи. У разі поразки нігерійці будуть чекати на результат матчу за участю команди Ірану. Якщо Іран виграє з різницею в 2 м'ячі і більше, то потрапить у плей-офф.

Цікаво, що сьогодні також можливе і жеребкування. У разі, якщо заключні матчі групи закінчаться з однаковим рахунком на користь Ірану і Аргентини, то показники Ірану та Нігерії в підсумковій таблиці будуть абсолютно ідентичними. Тоді для визначення володаря другого місця і путівки в плей-офф буде задіяно жеребкування.

Аналітики букмекерських контор вважають явним фаворитом матчу Аргентина - Нігерія південноамериканську команду. На перемогу аргентинців ставки приймаються з розрахунку 1,52 до 1, на нічию - 4,25 до 1, перемогу Нігерії - 8,2 до 1.

Гра розпочнеться о 19.00 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу.